'Spried ar Delfi' par Covid-19 paštestu efektivitāti

Jaunais Covid paveids – omikrons – izplatās straujāk par iepriekšējiem variantiem, tāpēc testu laboratorijas strauji tiek pārslogotas. Viens no veidiem, kā laicīgāk atklāt Covid perēkļus un izvairīties no situācijas, kad atsevišķas nozares apstājas saslimšanas dēļ, varētu būt valsts iegādāti antigēnu testi. Par to, cik uzticami ir šie testi un vai tiem vispār ir vērts tērēt miljoniem nodokļu maksātāju naudas, raidījumā "Spried ar Delfi" pirmdien, 24.janvārī, žurnālists Andris Auzāns diskutēs ar Biomedicīnas centra zinātnieku Jāni Kloviņu un Veselības ministrijas pārstāvi Sanitu Janku.

Ņemot vērā, ka Omikrona paveids izplatās straujāk nekā Covid iepriekšējie varianti, šajā vīrusa izplatības vilnī izaicinājums dažādās nozarēs būs arī tas, kā nodrošināt sabiedrībai nozīmīgu funkciju izpildi apstākļos, kad liels skaits darbinieku saslimst vai nonāk kontatpersonas statusā. Valdība lēmusi, ka vakcinētajiem vai pārslimojušajiem cilvēkiem izolācijā vai karantīnā būs jāpavada īsāks laika posms un krīzes situācijā kritiski svarīgo nozaru darbinieki mājas karantīnu varētu arī aizstāt ar paštestiem, kas mājās vai darbavietā būtu jāveic septiņas dienas pēc kārtas pirms darba pienākumu veikšanas.

Tiesa, par paštestu efektivitāti pastāv šaubas, jo tie mēdz nebūt precīzi, ko apliecina arī Delfi+ žurnālistu pieredze – saslimušais Jānis Sildniks pēc pieciem negatīviem paštestiem saņēma pozitīvu laboratorijas testu, raisot jautājumus, cik lietderīgi ir tērēt nodokļu maksātāju naudu par šiem testiem.

Savus jautājumus varat iesūtīt šī raksta komentāros vai rakstot uz e-pastu spried@delfi.lv.