'Spried ar Delfi' par gatavību masu vakcinācijai

Ņemot vērā gaidāmās vakcīnu piegādes, liela mēroga vakcinācijas centrus plānots atvērt jau uz Lieldienu brīvdienām - tā žurnālistiem pirmdien pavēstīja Juhņēviča. Ja līdz šim ģimenes ārsti un slimnīcas kopā varēja veikt līdz 55 000 vakcināciju nedēļā, tad kopā ar vakcinācijas centriem šī kapacitāte būs starp 100 000 un 150 000 nedēļā.

Masu vakcinācijas centrus plānots iedalīt trīs līmeņos atbilstoši to izmēriem. "A" līmeņa centru telpas pārsniedz 5000 kvadrātmetru un tiem ir vismaz 180 autostāvvietas. Divi šādi centri būs Rīgā - Ķīpsalas hallē un "ATTA Centrā". "B" līmeņa vakcinācijas centru telpas ir ar vismaz 1500 kvadrātmetriem un vismaz 45 autostāvvietām. Šādi centri būs desmit pilsētās - Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. To atrašanās vietas noteikušas pašvaldības. "C" līmeņa centri tiek veidoti sarunās ar pašvaldībām, kas šobrīd vēl turpinās, tādēļ precīzs to skaits vēl nav zināms. Apstiprināts, ka tādi tiks veidoti Alūksnē, Bauskā, Jaunolainē, Kuldīgā, Madonā, Olainē, Salaspilī, Saldū, Siguldā, Talsos un Tukumā. Šī līmeņa vakcinācijas centri darbu sāks, kad tiks sasniegts ievērojams vakcīnu apjoms un pieprasījums vakcinēties.

Vakcinācijas process gan joprojām būs atkarīgs arī no Latvijai solīto vakcīnu devu piegāžu grafika un pašu iedzīvotāju gatavības saņemt potes.

