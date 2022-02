No februāra Latvijā sāk darboties iepakojumu depozīta sistēma – nododot īpaši marķētus dzērienu iepakojumus tam paredzētajos taromātos, iedzīvotāji varēs dabūt atpakaļ 10 centus, kas par to samaksāti. Raidījumā "Spried ar Delfi" otrdien, 1.februārī, plkst.12 žurnālists Andris Auzāns ar SIA "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētāju Miku Stūrīti un Pasaules dabas fonda direktoru Latvijā Jāni Rozīti sarunāsies par to, kā darbosies jaunā sistēma un ko varam darīt, lai turpinātu pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu Latvijā.

Depozīta sistēmā varēs nodot dažādu dzērienu stikla, PET un metāla iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 10 centu apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas taromātā varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums būs iztukšots.

Taromātos var nodot tikai speciāli marķētu taru un ne viss dzērienu iepakojums ir iekļauts jaunajā sistēmā. Par nemarķētiem iepakojumiem naudu atpakaļ saņemt nevarēs, tāpēc tos jāšķiro un jānodod atkritumu apsaimniekotājiem tāpat kā līdz šim.

Raidījumā runāsim par to, kādas problēmas šī sistēma varētu atrisināt, kas jāņem vērā tās lietotājiem, kā arī spriedīsim, kādi turpmākie soļi jāsper, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu un veicinātu izejvielu otrreizēju pārstrādi.