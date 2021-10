Mājsēdes laikā atceltas teju visas atlaides sabiedriskā transporta pasažieriem pilsētās, bet no 15. novembra plānots, ka tās pienāksies tikai vakcinētajiem vai Covid-19 pārslimojušajiem. Ieviesti arī citi ierobežojumi. Par to, kā ar šiem ierobežojumiem sadzīvot un kādēļ ieviesti tieši šādi, Andris Auzāns 26. oktobrī raidījumā "Spried ar Delfi" par to runāja ar SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāju Džinetu Innusu un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Vilni Ķirsi (JV).

Saskaņā ar valdības lēmumu kopš 21. oktobra stingro ierobežojumu laikā valstspilsētu sabiedriskajā transportā netiek piemērotas braukšanas maksas atvieglojumi. Šāds risinājums izsauca neizpratni sociālo tīklu lietotāju vidū, jo pedagogiem, mediķiem un sociālajiem darbiniekiem jādodas uz darbu klātienē, taču atlaides galvaspilsētas sabiedriskajā transportā viņi vairs nesaņem un Rīgas dome ātri apsolīja, ka šīm iedzīvotāju grupām faktiskie izdevumi tiks kompensēti.

Līdz 15. novembrim pasažieru skaits pilsētas un piepilsētas transportā nedrīkstēs pārsniegt 50% no transporta ietilpības. Tāpat transporta pārvadātājiem uzdots nodrošināt pastāvīgu dabisko vēdināšanu transportlīdzeklī.

Noteikts, ka netiks piemēroti tikai pašvaldību noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā. Savukārt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos.

Nemainīga paliek kārtība, ka braukšanas maksas atvieglojumi personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem tiks nodrošinātas arī valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.