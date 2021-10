'Spried ar Delfi' par jauno ārkārtas stāvokli Covid-19 ierobežošanai

Jauni ārkārtējā situācija, jauni ierobežojumi kultūras pasākumu un veikalu apmeklētājiem, stingrāka ierobežojumu kontrole un visiem valsts sektorā strādājošajiem - obligāta vakcinācija - par to ceturtdien vienojās Krīzes vadības padome un piektdienas pēcpusdienā lemj valdība. Par to vai šie ierobežojumi spēs apturēt Covid-19 izplatību un glābs veselības sistēmu no pārslodzes Andris Auzāns raidījumā "Spried ar Delfi" pirmdien 11. oktobrī pulksten 12 runās ar Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valdes locekli Kārli Rāceni un starpdisciplinārās ekspertu grupas Covid-19 ierobežojumu izvērtēšanai pārstāvi, sociālantropologu Klāvu Sedlenieku.

Pēdējās nedēļās gan mediķu organizācijas, gan slimnīcu un akadēmiskās vides pārstāvji arvien asāk cēluši trauksmi par arvien augošo saslimstību ar Covid-19 un tās raisīto medicīnas nozares pārslodzi. Valdības iepriekš pieņemtie ierobežojumi tika kritizēti kā ne pietiekoši stingri, bet par spīti tam politiķi pēdējās nedēļās vairākkārt nespēja vienoties par to, kādus citus ierobežojumus ieviest un jaunu lēmumu pieņemšanu atlika.

Pagājušonedēļ 7. oktobrī sēdē, kas ilga līdz diviem naktī Krīzes vadības padome beidzot vienojās par konkrētiem Covid-19 ierobežošanas pasākumiem - plānots Latvijā izsludināt jaunu ārkārtējo situāciju, nosakot valsts sektorā strādājošajiem pienākumu obligāti vakcinēties, ļaujot nevakcinētiem cilvēkiem apmeklēt tikai pirmās nepieciešamības preču veikalus kā arī nosakot jaunus ierobežojumus "zaļajā" drošības režīmā notiekošiem kultūras pasākumiem.

Krīzes vadības padomes plānus 8. oktobra vakarā apspriež Ministru kabinets, kuram tie jāapstiprina.

Savus jautājumus raidījuma viesiem varat uzdot rakstot uz epastu spried@delfi.lv