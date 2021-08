'Spried ar Delfi' par jauno kārtību pasažieru pārvadājumos ar autobusiem

Jau no šā gada 1. septembra pasažieru pārvadājumi ar autobusiem maršrutā Rīga-Daugavpils notiks uz komerciāliem principiem, proti, tos vairs nedotēs valsts. Sākot no 1. oktobra pakalpojuma nodrošināšanu uz komerciāliem principiem plānots ieviest vēl vairākos maršrutos, piemēram, Rīga-Olaine un Rīga-Sloka, savukārt no nākamā gada 1. janvāra – vēl vairākos populāros maršrutos.

Šī vēsts radījusi satraukumu pasažieros, kas patlaban ikdienā izmanto autobusus, kas kursē maršrutos, kas jau drīzumā vairs netiks dotēti. Pirmdien, 30. augustā 15:00 raidījumā "Spried ar Delfi" runāsim par izmaiņu iespējamo ietekmi uz sabiedriskā transporta kursēšanas biežumu un biļešu cenām.

Studijas viesi būs Autotransporta direkcijas Juridiskās daļas vadītāja Vizma Buhareva un Latvijas Pasažieru pārvadājumu asociācijas vadītājs Ivo Ošenieks.

Savus jautājumus studijas viesiem varat uzdot šā raksta komentāros vai rakstot uz spried@delfi.lv.