'Spried ar Delfi' par Latvijas aizsardzību hibrīdkara apstākļos

Turpina saasināties migrantu krīze uz Baltkrievijas robežas, tikmēr novērota Krievijas karaspēka koncentrēšanās pie Ukrainas robežas. Par situācijas bīstamību un Latvijas gatavību aizstāvēt valsts iedzīvotāju drošību hibrīdkara apstākļos 22. novembrī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" Andris Auzāns izjautās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju Juri Rancānu (JKP) un Aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāri Baibu Bļodnieci (A/P). Radījumā piedalīsies arī "Delfi" Ārzemju ziņu nodaļas žurnālists Andris Kārkluvalks.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros aizvadīto mēnešu gaitā notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas. Savukārt kopš pagājušās pirmdienas notiek masveidīgi migrantu mēģinājumi no Baltkrievijas puses vardarbīgi ielauzties Polijas teritorijā.

Eiropas Savienība apsūdzējusi Minskas režīmu centienos tādējādi atriebties par atbalsta sniegšanu baltkrievu opozīcijai un par sankcijām, kas vērstas pret Baltkrieviju, reaģējot uz pagājušā gada protestu vardarbīgo apslāpēšanu.

Ņemot vērā pastiprinātu nelegālās imigrācijas spiedienu, Latvijas valdība Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī izsludinājusi ārkārtējo situāciju. Vasarā valdība to izsludināja no 11.augusta līdz 10.novembrim, bet vēlāk tā pagarināta līdz 10.februārim.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz e-pastu spried@delfi.lv