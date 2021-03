'Spried ar Delfi' par lidojumu ierobežojumiem Covid-19 pandēmijā

Latvija šobrīd ir vienīgā no Baltijas valstīm, kas nav ļāvusi tiešos lidojumus no Rīgas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Kaut šis liegums pamatots ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanu, Civilās aviācijas aģentūra ziņo, ka aptuveni 600 cilvēku ik nedēļu apiet ierobežojumu, savus lidojumus uzsākot Lietuvā vai Igaunijā. Par to, kā arī citām ar aviācijas nozari saistītām aktualitātēm atbildes raidījumā " Spried ar Delfi " 10. martā pulksten 14 sniegs satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) un portāla baltictravelnews.com izpilddirektors Aivars Mackevičs.