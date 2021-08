Iekšlietu ministrija (IeM) sadarbībā ar Rīgas domi grasās grozīt likumu, lai ļautu arī pašvaldības policijai sodīt pilsētas centrā trokšņojošus motociklistus. Cik aktuāla ir skaļu transportlīdzekļu problēma un vai ar to aktīvi jācīnās - par to Andris Auzāns trešdien, 4. augustā, pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" par to runās ar Rīgas domes deputāti Antoņinu Ņenaševu (P/P) un Latvijas Motoklubu asociācijas pārstāvi Arni Blodonu.

Šobrīd tiesības veikt trokšņu kontroli ir tikai Valsts policijai. Paredzēts, ka turpmāk trokšņu kontroles sistēmu nodrošinās gan Valsts policija, gan pašvaldības policija.

Līdz augusta vidum tikšot sagatavots rīcības plāns par veicamajiem pasākumiem, lai līdz gada nogalei valstī ieviestu neatbilstošu transportlīdzekļu radītā trokšņa kontroles sistēmu un nodrošinātu sekmīgu tās ieviešanu praksē.

