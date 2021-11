Kopš valdība lēma, ka no 15. novembra daudzi nevakcinēti darbinieki varēs tikt atstādināti no darba pienākumiem, Veselības inspekcija saņem daudz iesniegumu no darba devējiem aizdomās par nepamatotām darbnespējas lapām. Par to Andris Auzāns 10. novembrī raidījumā "Spried ar Delfi" runāja ar Veselības inspekcijas vadītāju Anitu Slokenbergu un Latvijas Darba devēju konfederācijas juristu Jāni Pumpiņu.

Inspekcija norāda, ka manāmi pieaudzis darba devēju iesniegumu skaits par vienlaicīgi izsniegtām slimības lapām vairākiem darbiniekiem - kādā gadījumā pat par 85 darbiniekiem no vienas iestādes. Paši darba devēji to saistot ar darbiniekam izteiktu brīdinājumu par vakcinācijas nepieciešamību.

Ja tiek konstatēti pārkāpumi darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā, ārstu var saukt pie administratīvās atbildības. Atbilstoši Ārstniecības likuma 87. pantam par darbnespējas lapas izsniegšanas un anulēšanas kārtības neievērošanu tiek piemērots naudas sods no 140 līdz 1400 eiro.