'Spried ar Delfi' par piespiedu nomas reformu

Saeima rudenī pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem tā dēvētais piespiedu nomas maksājums jeb maksa par zemes lietošanu noteikta 4% no zemes kadastrālās vērtības. Jaunā kārtība stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Par to, kas mainīsies un kā tas ietekmēs piespiedu nomas attiecības Andris Auzāns 17. janvārī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar biedrības "Zemes Reformas komiteja" pārstāvi Normundu Šlitki un LATIO nekustamo īpašumu darījumu vadītāju Elīnu Dūci.

Kā vēsta aģentūra LETA, puses varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Maksājums arī nevarēs būt mazāks par 50 eiro.

Likumā esošais nomas regulējums aizstāts ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot skaidrākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kā arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai, norāda pieņemto izmaiņu autori Tieslietu ministrijā.

Būves īpašniekam uz tā lietošanā esošās zemes bez zemes īpašnieka piekrišanas ir tiesības būvēt palīgēkas un inženierbūves, kas nepieciešamas būves ekspluatācijai, kā arī ceļus, laukumus un ārtelpas elementus.

Jaunais regulējums būs piemērojams arī gadījumos, kad attiecības regulē tiesas nolēmums vai beztermiņa līgums.

pašlaik dalītā īpašumā kopumā atrodas vairāk nekā 200 000 būvju, kas atrodas uz aptuveni 70 000 zemju. No tām 3677 ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 110 970 dzīvokļu.

Savus jautājumus varat iesūtīt šī raksta komentāros vai rakstot uz e-pastu spried@delfi.lv.