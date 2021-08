Šajā nedēļas nogalē atkal norisināsies "Rimi" Rīgas maratons. Pagājušogad tas tika atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ un šogad organizatori sola to rīkot epidemioloģiski drošu. Par to Monika Cālīte 26. augustā pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar "Rimi" Rīgas maratona direktoru Aigaru Nordu un "Delfi Plus" žurnālisti Vitu Dreijeri.

Maratonā būs trīs dažādu drošības līmeņu starti. Sestdien, 28. augustā, būs sacensības "Bērnu dienas" distancēs, bet svētdien, 29. augustā, pie Brīvības pieminekļa startēs maratona, pusmaratona, desmit kilometru un 5,5 kilometru skrējieni. Pasākumā gan startēs būtiski mazāks dalībnieku skaits, rūpēs par drošību ierobežojot arī skatītāju un izklaides iespējas.

Maratons Rīgā notiek kopš 1991.gada.

