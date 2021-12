'Spried ar Delfi' par senioru vakcināciju pret Covid-19

Kaut tieši seniori ir Covid-19 riska grupā, decembra vidū Latvijā joprojām bija aptuveni 100 000 nevakcinētu personu vecumā virs 60 gadiem. Par to, kā veicināt senirou vakcināciju Alina Lastovska 29. decembrī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Aiju Barču un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Andri Skridi (A/P).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka pret Covid-19 vakcinētām personām vecumā virs 60 gadiem no šī gada novembra līdz 2022. gada marta beigām maksā ikmēneša pabalstu 20 eiro mēnesī. Tāpat Veselības ministrija rosinājusi, ka personām no 60 gadu vecuma varētu piešķirt 50 eiro dāvanu karti aptiekā par balstvakcinācijas pret Covid-19 veikšanu. Šādam pasākumam nepieciešamais finansējums būtu 23,725 miljoni eiro. Lēmums par to gan vēl nav pieņemts.

Savus jautājumus varat iesūtīt šī raksta komentāros vai rakstot uz e-pastu spried@delfi.lv.