Pēc lielā mērā attālināti aizvadītā mācību gada no šodienas skolu solos atgriežas tūkstošiem skolēnu. To, cik gatavas īstenot uzstādījumu "skolu pēdējo aizved, pirmo atver" ir galvaspilsētas skolas, kā arī to, kā tiks samazināti epidemioloģiskie riski izglītībā 1. septembrī 14.00 vērtēsim raidījumā "Spried ar Delfi".