'Spried ar Delfi' par skolu gatavību jaunajam mācību gadam

Pēc lielā mērā attālināti aizvadītā mācību gada no šodienas skolu solos atgriežas tūkstošiem skolēnu. To, cik gatavas īstenot uzstādījumu "skolu pēdējo aizved, pirmo atver" ir galvaspilsētas skolas, kā arī to, kā tiks samazināti epidemioloģiskie riski izglītībā 1. septembrī 14.00 vērtēsim raidījumā "Spried ar Delfi".

Raidījuma studijā viesosies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš. Savukārt par Covid-19 testēšanu izglītības iestādēs, testēšanas procesa organizatorisko pusi un citiem ar epidemioloģisko drošību saistītiem jautājumiem atbildēs Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja Alla Nogotkova.

Savus jautājumus raidījuma viesiem varat iesūtīt šā raksta komentāros vai rakstot uz spried@delfi.lv.