Mājražotāju un amatnieku neapmierinātību izsauca valdības lēmums ārkārtējās situācijas apstākļos aizliegt Ziemassvētku tirdziņu rīkošanu. Taču vēlāk, kad tie tomēr tika atļauti, tika secināts, ka to sarīkošana ir apdraudēta, jo laika to sarīkošanai ir pārāk maz. Par to, vai un kādi Rīgā būs Ziemassvētku tirdziņi, 7. decembrī raidījumā "Spried ar Delfi" runājām ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru Jāni Langi un SIA "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš" valdes priekšsēdētāju Andri Kreisleru.

Jau ziņots, ka Rīgas dome meklē jaunus sadarbības partnerus Ziemassvētku tirdziņa rīkošanai Vecrīgā, par to pavēstījis Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (P/P). Politiķis atzina, ka pašvaldība ir gandarīta par valdības lēmumu atļaut Ziemassvētku tirdziņus "zaļajā" drošības vidē. Diemžēl no līdzšinējiem sadarbības partneriem SIA "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš" saņemta informācija, ka šogad tirdziņu nerīkos, jo laika sagatavoties esot maz un tirdzniecībai atvēlētais laiks esot pārāk īss.

Pašvaldība ziņoja, ka vēlreiz vērsīsies pie uzņēmēja, aicinot rīkot tirdziņu, taču, ja tiks saņemta noraidoša atbilde, tiks meklēti citi sadarbības partneri. Tiks piedāvāta iespēja citiem tirdziņu rīkotājiem, piemēram, tirdziņa rīkotājiem Esplanādē u.c. Tāpat tiks uzrunāti uzņēmēji, kuri darbojas Vecrīgā, kuri gribētu tirdziņā papildus nopelnīt.

Staķis atzina, ka tirdziņš līdz ar to vizuāli zaudēs, jo nebūs vienādā dizaina saskaņoto tirdzniecības namiņu, nebūs aitu un daudz kā cita, kas bijis līdz šim. Iespējams, būs vienkāršas tirdzniecības teltis, taču tiks darīts viss, lai tirdziņš būtu, uzsvēra Rīgas mērs.

Ziemassvētku tirdziņu un citu gadatirgu organizēšana ir ļauta epidemioloģiski drošajā jeb "zaļajā" drošības vidē, ļaujot tos apmeklēt tikai personām ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tā 30. novembrī nolēma valdība. Iepriekš spēkā esošais regulējums noteica, ka laikā līdz nākamā gada 11. janvārim ir aizliegta organizēta ielu tirdzniecība, tostarp Ziemassvētku tirdziņi.