'Spried ar Delfi' par valsts atbalstu uzņēmējiem un darbiniekiem mājsēdes laikā

Ekonomikas ministrijai (EM) 26. oktobra valdības sēdē jāiesniedz noteikumi par to, kā atbalsts tiks piešķirts uzņēmumiem un to darbiniekiem, kuri mājsēdes laikā noteikto ierobežojumu dēļ nevar turpināt darbu.

Iepriekšējā valdības sēdē prezentētajā EM plānā pausts, ka atbalstam apgrozāmo līdzekļu grantiem un algu subsīdijām krīzes apstākļos mēnesī būs nepieciešami maksimāli 152 miljoni eiro. Tostarp apgrozāmajiem līdzekļiem paredzēts tērēt 120 miljonus eiro mēnesī, bet algu subsīdijām - 32 miljonus eiro mēnesī. Šādu atbalsta apmēru EM paredzējusi piešķiršanai no 1.oktobra līdz 31.novembrim.

Apgrozāmo līdzekļu granta saņemšana netiks piesaistīta uzņēmuma darbinieku vakcinācijas faktam, jo grants tiek izsniegts uzņēmumam. Savukārt algu subsīdijas gan būs piesaistītas vakcinācijai. "Mēs nevaram pieļaut, ka vakcinētie darbinieki uztur nevakcinētos, kuri nestrādā un saņem subsīdijas," teica ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).

Atbalstam būs iespējams kvalificēties darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, tai skaitā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, un patentpaksātājiem.

Algu subsīdija atbalstu varēs saņemt tikai par tādiem darbiniekiem un tie pašnodarbinātie un patentmaksātāji, kam ir vismaz sākts vakcinācijas pret Covid-19 process.

Vienlaikus atbalsts netiks sniegts par darbību tādās nozarēs kā lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ieguves rūpniecība un karjera izstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, būvniecība, izdevējdarbība, telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības, informācijas pakalpojumi.

Tāpat atbalstam nekvalificēsies nodokļu maksātāji, kas strādā arī šajās nozarēs - finanšu un apdrošināšanas darbības, darbspēka un nodrošināšana ar personālu, ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības, kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi, kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības, informācijas zvanu centru darbība, valsts pārvalde un aizsardzība, azartspēles un derības, kā arī sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība.

Kvalificēšanās kritēriji bez jau minētajiem ir, ka nodokļu maksātāja ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta mēneša periodā no 2021.gada jūlija līdz septembrim samazinājušies vismaz par 20% vai par 30% salīdzot ar attiecīgo mēnesi 2019.gadā un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Algu subsīdiju atbalsta apmērs darba devēja darbiniekiem veidos 50% no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendārajā mēnesī. Darba devējam būs pienākums izmaksāt starpību starp saņemto atbalstu un darba samaksas apmēru par attiecīgo periodu.

Pašnodarbinātajiem, tostarp mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem - izmaksās 50% no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par laikposmu no 2021.gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendārajā mēnesī.

Tikmēr patentmaksātājiem izmaksās 250 eiro, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.

Pieteikšanās VID būs iespējama līdz 2021.gada 25.novembrim un 25.decembrim par attiecīgo atbalsta mēnesi - darba devējs atbalstam piesaka savus darbiniekus. VID atbalstu pārskaitīs uz iesniegumā norādītā darbinieka kontu un informē darba devēju. Tāpat VID pārbaudīs vakcinācijas statusu, apmainoties ar datiem ar Nacionālā veselības dienesta par darba ņēmējiem.

