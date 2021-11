'Spried ar Delfi' par Ziemassvētku tirdziņu aizliegumu

Ar valdības rīkojumu paredzēts, ka laikā līdz nākamā gada 11.janvārim aizliegta organizēta ielu tirdzniecība, tostarp Ziemassvētku tirdziņi. Par šāda aizlieguma pamatotību un to, vai šādu ierobežojumu varētu mīkstināt, 23. novembrī pulksten 12.00 raidījumā "Spried ar Delfi" Andris Auzāns runās ar ekonomikas ministra biroja vadītāju Artūru Butānu (NA) un Ropažu uzņēmēju biedrības valdes locekli, mājražotāju Terēzu Luksu.

Biedrība "Latvijas mājražotāji" paudusi neizpratni par valdības lēmumu aizliegt rīkot Ziemassvētku gadatirdziņus, paužot viedokli, ka tas pieņemts bez jebkādām sarunām ar nozares pārstāvjiem un šķietami nedomājot par sekām, kādas šāds lēmums atstāj uz simtiem mājražotāju un to ģimenēm. Vienlaikus "Latvijas mājražotāji" uzsver, ka tirdziņu organizētāji būtu spējīgi nodrošināt to rīkošanu "zaļajā režīmā" jeb tikai personām ar Covid-19 sertifikātiem, jo Ziemassvētku tirdziņos ir vieglāk kontrolēt apmeklētāju plūsmu to salīdzinoši nelielā izmēra dēļ.

Ekonomikas ministrija meklēs risinājumus āra tirdziņu organizēšanai, to 16. novembra valdības sēdē apstiprināja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA). Viņš norādīja, ka būtu ļoti svarīgi šādus risinājumus rast, jo tieši decembris parasti ir laiks, kad amatnieki var notirgot visa gada laikā sagatavotās preces.

