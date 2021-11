Kaut no 15. novembra Covid-19 vakcīnu jābūt saņēmušiem visiem valsts pārvaldes darbiniekiem, publiskajā telpā izskan pretrunīgi viedokļi, vai šo prasību var attiecināt arī uz tiesnešiem un deputātiem. Par šī jautājuma ētiskajiem un juridiskajiem aspektiem Alina Lastovska 5. novembrī pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu.

Valdības rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz, ka Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts visiem valsts, pašvaldību un to uzņēmumu darbiniekiem jāiegūst līdz 15. novembrim, pretējā gadījumā viņi tiek atstādināti no pienākumu pildīšanas bez algas. Tomēr tas radījis jautājumus, vai valdība kā izpildvara tādējādi pārāk stipri neierobežo tiesu varas un likumdevējvaras neatkarību. Proti, vai ar valdības lēmumu pietiek, lai no pienākumu pildīšanas būtu jāatstādina arī nevakcinēti tiesneši un Saeimas kā arī pašvaldību deputāti?

Tiesībsargs Juris Jansons ir paudis, ka obligātā vakcinācija ir attiecināma arī uz Saeimas un pašvaldību deputātiem, tikmēr Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) saņēmusi trīs atzinumus no juristiem, kuru secinājumi par to, vai valdībai bija tiesības likt parlamentāriešiem vakcinēties, bijuši savstarpēji pretrunīgi. Attiecīgi parlamentā šobrīd turpinās diskusijas, vai atsevišķi lemt par vakcinācijas prasību attiecināšanu uz sevi un saviem kolēģiem pašvaldībās. Pagājušonedēļ deviņiem Saeimas deputātiem nebija vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Strupišs paudis pārliecību, ka ar valdības lēmumu nedrīkst ierobežot nevakcinētu tiesnešu darbu. Tikmēr tieslietu ministrs paudis, ka saskaņā ar statistiku no Augstākās tiesas tiesnešiem tikai viens nav vakcinējies.

