Kaut noteikts, ka visiem valsts un pašvaldību darbiniekiem līdz 15. novembrim jāvakcinējas pret Covid-19, Darba likums nav mainīts un vakcinācijas sertifikāta trūkums nevar kalpot kā atlaišanas iemesls – to raidījumā “Spried ar Delfi” apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Ineta Vjakse. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jurists Kaspars Rācenājs gan apgalvoja, ka jau tagad no pašvaldību darbiniekiem saņemot ziņas, ka tiek izdomāti “veikli juridiski risinājumi” kā darba devēji iecerējuši no šādiem darbiniekiem atbrīvoties, pie tam neizmaksājot atlaišanas pabalstus. Tikmēr Tieslietu ministrijas (TM) pārstāve Sanita Armagane atzina, ka daudz skaidrāka situācija būtu, ja Saeimā būtu izdevies pieņemt šovasar virzītās izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

