"Teātra darbinieku savienība negrib pateikt valdībai, ka valdībai ir jāatver teātri rīt, bet mūsu uzdevums bija brīdināt, ka tajā brīdī, kad valdība saka – vērsim vaļā sabiedriskās vietas, ir jābūt noteikumiem – vai mēs iesim vaļā ar 100 cilvēkiem, vai mums būs vajadzīgas bahilas, vai mums teātrī būs jānopērk maskas, vai būs vajadzīgi Covid testi," tā ceturtdien raidījumā "Spried ar Delfi" skaidroja Latvijas Teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs Ojārs Rubenis.

Rubenis atklāj, ka ievērojot esošos epidemioloģiskās drošības noteikumus, teātrī netiek ielaisti arī "Spēlmaņu nakts" žūrijas locekļi un teātra kritiķi. Līdz ar to šobrīd vērtējumam nav iespējams nodot vairākus desmitus Latvijā tapušu teātra izrāžu.

Par teātru darbību šobrīd Rubenis norāda: "It kā jau mēs pasakām, ka notiek pirmizrādes, bet sabiedrība par to īsti nezina, tādēļ parādās izteikumi – par ko tad jūs tur vispār saņemat naudu?"

Tādēļ Rubenis aizstāv ideju par teātru atvēršanu arī nelielam skatītāju lokam: "Darbs tiek iekonservēts, bet mākslinieka būtība ir to atdot sabiedrībai. Pat ja tajā zālē būs 50 cilvēki, viņi nospēlēs ar nenormālu atdevi. Tas nozīmē – publika sapratīs, ka tā nauda netiek tērēta velti, ka tie cilvēki strādā."

"Es esmu no tiem cilvēkiem, kam teātris ir vajadzīgs klātienē," tā Rubenis raksturo šobrīd piedāvāto e-izrāžu skatīšanās iespēju. "Teātris ir mirkļa māksla, teātris ir valoda, kas ir ārkārtīgi svarīga, teātris ir tā sajūtu gamma, ko tu saņem vakarā no tā aktiera, kurš tev tieši to iedod," tā Rubenis skaidro nepieciešamību teātra mākslu baudīt klātienē.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes:

Rubenis skaidro, kādēļ piekritis kļūt par Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētāju un kādēļ tieši šajā laikā teātra mākslai nepieciešama pēc iespējas spēcīgāka pārstāvniecība. Viņš ironizē, ka patlaban Latvijas Teātra darbinieku savienība ir lielāka par dažu labu politisko partiju – 02:12.

Viņš paskaidro, kā un kāpēc tapis aicinājums valdības vadītājam un kultūras ministram domāt par to, kā notiks teātru darbības atjaunošana pēc Covid-19 krīzes un kādi būs nosacījumi. Rubenis uzsver, ka atšķirībā no skaistumkopšanas un tirdzniecības nozarēm, kultūrai šobrīd nav izteikta lobija valdībā – 07:56.

"Delfi" kultūras ziņu redaktore Nora Rieksta atklāj, ar ko rēķinās, domājot par atgriešanos skatītāja krēslā kādā no teātru zālēm – 13:18.

Rubenis raksturo, kādus vēl sarežģījumus teātriem radījusi godprātīga epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana – 16:15.

Rubenis atbild uz jautājumu, vai Liepājas teātrim, kurš ir pašvaldības teātris, būtu jākļūst par valsts teātri – 25:24.

"Teātra darbinieku savienība nav arodbiedrība," Rubenis skaidro savu pozīciju no Dailes teātra atlaisto aktieru lietā, kuri šobrīd tiesājas ar teātri par atjaunošanu darbā un morālā kaitējuma piedziņu – 29.45

Rubenis skaidro, vai e-teātris ir krīzes risinājums, vai arī šādai teātra baudīšanas formai tomēr ir nākotne – 34:17.