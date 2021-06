"No vienas puses Rīgas dome saņems papildu finansējumu, no otras puses, kāds tāpat par to visu maksās - gala patērētājs tomēr ir Rīgas iedzīvotāji," tā raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja Nacionālā apbedīšanas dienesta vadītājs Edgars Timpa, komentējot faktu, ka turpmāk Rīgas krematorijas nomas ieņēmumi būs sešas reizes augstāki nekā līdz šim. Timpa gan uzsvēra, ka iedzīvotājiem nav jāsatraucas par nesamērīgu kremācijas pakalpojuma sadārdzinājumu.