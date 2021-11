"Žūrija neko neķeksē ārā, žūrija konstatē to, kas tur ir jau izvirzīts," tā piektdien raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš, skaidrojot "Trīs Zvaigžņu balvas" ieguvēju izraudzīšanās kārtību un atbildot uz sporta žurnālista Armanda Pučes iepriekš pausto, ka sporta nozares labākie pārstāvji esot samesti "vienā katlā" un žūrija no tā ķeksējot ārā "labākos no labākajiem". Riekstiņš atgādināja, ka žūrijas uzdevums esot tikai apstiprināt un apkopot rezultātus, un arī izšķirt, kā rīkoties gadījumos, kad nominantiem ir vienāds balsu skaits.













