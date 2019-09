Tomēr sava vieta mākslai, sava – žurnālistikai. Pirmajā daļā – par laikmeta fonu. Kas raksturo deviņdesmitos gadus, it īpaši to sākumu? Tas bija juceklīgs laiks, kad vecās normas vairs nebija spēkā, bet jaunās vēl nebija radītas. Jaunā Latvijas valsts nezināja, kā jāuzvedas pilsonisko brīvību un demokrātiskas sabiedrības apstākļos. Šķita, ka jebkurš aizliegums ir padomju totalitārisma palieka.

Absolūtais vairākums atbilžu bija no sērijas – paskaties patiesībai acīs! Ja tu pats tur biji iekšā, tev likās, ka visi ir tavi domubiedri, bet lielākā sabiedrības daļa to pat nepamanīja, bet, ja pamanīja, tad, ejot cauri Filharmonijas skvēram jeb leģendārajai Veldzei. Mūzikas žurnālists Uldis Rudaks to intervijā šim stāstam nosauca par “lielāko nesankcionēto pulcēšanās vietu Latvijas vēsturē”.

Atšķiras domas par to, kāda ir pēdējās padomju paaudzes “underground” (to, kuri burzījās ap grupām “Zig zag”, “Aurora”, izdeva žurnālu “Pastnieku avēnija” un citus) pārstāvju ietekme uz deviņdesmito gadu jauniešiem.

No kurienes deviņdesmito gadu jaunieši uzzināja, ka mūzika var būt arī tāda? Interneta laikmetā dažas no informācijas iegūšanas formām šķiet kuriozas. Leģendārs ir stāsts par to, kā 1993. gadā Rīgas Franču liceja koris devās ar autobusu uz sadraudzības pilsētiņu Sanvalerī Francijā un vācu benzīntankos latviešu puikas zaga kompaktdisku grāmatiņas. Vācieši nevarēja iedomāties, ka grāmatiņai ir vērtība, tāpēc pretzagļu pīkstuļi bija piesaistīti diska iepakojumam. Atverot iepakojumu un izņemot grāmatiņu, tu tiki pie ļoti vērtīgas preces. Mājās Latvijā uz kopējamā aparāta varēja iegūt desmitiem un simtiem kopiju dziesmu tekstiem, bet tie interesenti, kam nebija naudas kopētāja pakalpojumiem, izlūdzās grāmatiņas kopiju uz vienu vakaru, lai visu albuma dziesmu vārdus pārrakstītu kladītē.

“Biju kvēls Arvīda Mūrnieka raidījumu “Būsim pazīstami” klausītājs, sākot jau no vismaz 1985. gada. Laiku pa laikam viņa raidījumos ieklīda visādas tam laikam dīvainas grupas. Sākot ar metālu un hārdroku līdz pat indie grupām. Vienu atceros ļoti labi – bija 1987. gada nogale. Tobrīd raidījumu vadīja arī Ainars Mielavs. Bija iznācis “The Smiths” jaunais albums (“Strangeways, Here We Come”). Mielavs nospēlēja, visticamāk, “Girlfriend in a Coma” un stāstīja – bija tāda jauka grupa, bet nu ir jau izjukusi. Tajā laikā es jau biju pārliecināts indie fans, lai gan neteiktu, ka biju daudz ierakstu atradis. Tas bija grūti. Es braucu uz Čiekurkalna tirgu, kur tirgoja kasetes un lentes. Man līdzi ir sagatavots saraksts. Es prasu – “The Smiths”, “The Cure” un kaut ko vēl. Un viņi man atbild – nē, nē, nav tādu.

“Man kaimiņos dzīvoja Edgars Šubrovskis, kuram bija daudz ierakstu. Tad satikām Uldi Zariņu, kuram bija vēl vairāk ierakstu. Tā nu gājām viens pie otra un klausījāmies. No kurienes šie ieraksti lentēs un kasetēs parādījās, nezinu. Nav nekādas saiknes un informācijas pārneses no iepriekšējās paaudzes. Tikai pēc tam, kad interese par šāda veida mūziku jau bija radusies, tika lasīta Jāņa Stundiņa veidotā “Iela”, lai iegūtu papildu informāciju, un tā tad varbūt zināmā mērā ir tā paaudžu pārnese. Nebija nekādas autoritātes, pie kā jāiet klausīties mūziku un kurš būtu iespaidotājs un domubiedru grupas garīgais līderis,” stāsta Latvijas “underground” pazīstamākais skaņu vīrs Olivers Tarvids.

Uldis Zariņš klubā "Slepenais eksperiments". 1996. gads. Foto: Arnis Balčus

“Man bija ekskluzīvas iespējas. Manas vecāsmammas brālis Vācijā bija nomiris vēl padomju gados. Mantojumā no viņa saņēmām čekus – ekvivalentu valūtai. Rīgā bija trīs vai četri valūtas veikali, kuros varēja nopirkt īpašās preces. Man 1988. un 1989. gadā jau bija savs par šiem čekiem pirkts japāņu maģis. Līdz ar to es jau biju kruts džeks, turklāt vēl varēju arī pirkt kasetes. Gāju pie omes, teicu, ka man vajag atkal 10 “Maxell” kasetes. Ar tām tad devos uz ierakstu tirdzniecības vietām, salasījies Daigas Mazvērsītes rakstus “Padomju Jaunatnē”, kuros bija aplūkoti Lielbritānijas mūzikas topi. Es neko no tā nesapratu, tikai to, ka visa šī mūzika noteikti ir laba. Piemēram, redzu – grupas “Dead Kennedys” un “Dead Can Dance” – droši vien kaut kas līdzīgs. Tā man kasetē viena puse ir “Dead Can Dance”, otra – “Dead Kennedys”. Nav gan līdzīgi, bet abi divi labi un mani patiešām ietekmējuši,” – Tarvida minēto ierakstu parādīšanos skaidro pats Uldis Zariņš, grupu “M Gvarde”, “The Satellites”, “Sirke”, “Voiceks Voiska” un daudzu citu bundzinieks. Šobrīd Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos.