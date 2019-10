Kā stāsta Lībietis, pirms grupas “Fact” reps un metāls Latvijā dzīvoja diezgan nošķirti, taču “Fact” puiši abas šīs nometnes savilka kopā. Arī “Fuck Art” un “HMP” (How Much Personalities) drusku repoja, bet viņu ietekme nebija tik izteikta. Taču “Fact” repu "riktīgi paņēma pie dziesmas".



"Atceros, Gustavo savā kasešu pleijerī bija ierakstījis semplu – “This is a Story of Sleeping”, kurš atkārtojās neskaitāmas reizes. Viņš koncerta laikā to atskaņoja pie mikrofona, kamēr otrā mikrofonā cits grupas dalībnieks katra šī sempla galā iekliedzās: “Bitch!”"