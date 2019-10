Vēlāk dažādos sastāvos, jau dzīvojot Rīgā, tapušas tādas grupas kā “Nāves instinkts”, “M.E.L.O. TESTS” un citas. Nosaukumu “MELO” Štramdieris arī vēlāk izmantoja, radot savas ierakstu izdevniecības zīmolu.

“Man šķiet, ka mēs tomēr dzīvojām kaut kādā savā pasaulē un to ārprātu, kas darījās valstī, neizjutām. Mēs apzināti centāmies nebūt tajā iekšā. Mums bija, ko darīt, bija interesanti. Un arī sadzīves prasības nebija tik augstas. Mūsu vecākiem noteikti bija grūtāk nekā mums. Mūzika bija hobijs, tāpēc bijām brīvi no ārējā spiediena. Kā gribi, tā ieraksti, kā gribi, tā izdod. Un neviens tev nespēj diktēt, kā to darīt, – ne publika, ne nauda. Bija forši, ja varēji piestrādāt, kaut ko nopelnīt un tad ieguldīt jaunā ierakstā. Manuprāt, šobrīd tāda domāšana vispār nav iespējama. Tas bija juku laiks, bet bija arī liels jaunības ideālisms,” no šodienas skatpunkta vērtē Štramdieris.