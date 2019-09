Pirms tam – 1998. gada rudenī – “Sarkanais oktobris” kopā ar grupu “Sirke”, kā arī “The Bowling Boy” un “Ray Speedway And The Devils Of Pace” pirmo reizi bija devies koncertēt uz Rietumeiropu. Grupa uzstājās Lietuvā, Beļģijā un Šveicē, bet Lielbritānijā un Īrijā bija paredzēti 13 koncerti, taču latviešu grupas tur netika ielaistas, jo nebija nokārtotas darba atļaujas. Tomēr divas dienas grupu dalībnieki Apvienotajā Karalistē varēja palikt, lai nokārtotu atgriešanās formalitātes. Šajā laikā tomēr viens koncerts nelegāli tika nospēlēts.

“Tornis” Alīses ielā mitinājās līdz pat 2010. gadam, taču kā organizācija pastāv joprojām, tiesa, vairāk nodarbojoties ar aktīvajos gados sastrādātā digitalizēšanu un arhīva sakārtošanu.