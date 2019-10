Lai arī Uldis Pabērzis deviņdesmitajos nebija starp redzamākajiem subkultūras pārstāvjiem, bet apguva biznesa vadību jaundibinātajā Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, vēlākos gados viņa ieguldījums Latvijas neatkarīgās mūzikas attīstībā bija viens no nozīmīgākajiem.

Pamatā komerciālo veiksmi gūstot ar informācijas un sakaru tehnoloģijām saistītā biznesā, Pabērzis plašāk zināms kā rokmūzikas fanātiķis, dīdžejs, kurš līdzdarbojies populārās kafejnīcas “I Love You”, izdevniecības “I Love You Records” (starp kuras pārstāvētiem māksliniekiem ir arī igauņu “Ewert And Two Dragons” un baltkrievu “Super Besse”) izveidē, investējis “Palladium” koncertzālē, “Summersound” festivālā un organizējis leģendārās “I LoveYou” teltis “Positivus” festivālā, kur vienmēr bija atvērta skatuve tiem mūziķiem, kas pārējai festivāla publikai šķistu pārāk alternatīvi.