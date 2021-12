Atvaļinājums reizi 20 gados? Laukšteinu ģimenes meitas, kuras būs allaž aprūpējamas

Ligitai grūtniecības laiks jau bija pāri noteiktajam dzemdību termiņam, kad viņai sākusi sāpēt mugura. Aizgājusi pie vecmātes, kura ieteikusi braukt uz slimnīcu. Tā arī darīts, bet slimnīcā neviens īsti neko nav pasācis, lai gan Ligitai sāpes, kas liecina, ka dzemdības tuvojas, bijušas, taču vēl ne tik regulāras. Nākamajā rītā vecmāte slimnīcā teikusi, ka injicēs medikamentus, lai rosinātu dzemdību procesu. Taču Ligitai injicēti medikamenti, kas nevis stimulē dzemdību procesu, bet to apstādina, – zāles, ko injicē grūtniecēm, lai saglabātu grūtniecību. "Faktiski man apstādināja dzemdības. Sāpes pārgāja, bet bērnam iestājās skābekļa trūkums. Bet pierādīt es to nevaru, jo man injicētie medikamenti nekādos dokumentos nefigurēja. Nomainījās vecmāte, un man arī sākās sāpes. Viņa mani apskatīja un teica, ka durs pušu augļūdeņus, taču ilgi nevarēja to izdarīt. Vēl noteica, ka bērns to pats nemaz nebūtu izdarījis. Un tad man sākās straujas dzemdības," stāsta Ligita.



Sākotnēji nebija aizdomu, ka bērniņam varētu būt kādas problēmas. Trīs nedēļu vecumā mazulīte ļoti stipri savicinājusi rociņas, un Ligita nodomājusi, ka meitiņa sabijusies no kaut kā. Taču izrādījās, ka tās jau bija epilepsijas pazīmes. Sākās garais ceļš pa ārstu kabinetiem, slimnīcām. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā veica dažādus izmeklējumus, tostarp datortomogrāfiju, kuras laikā atklāts, ka mazajai Esterītei ir galvas smadzeņu kreisās deniņu daivas hipopāzija.