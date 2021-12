'Stiprini stipros': Kādi uzlabojumi un kā pietrūkst cilvēka cienīgai dzīvei

Taču neatrisināts ir jautājums par tā dēvēto dzeramo medicīnisko papilduzturu (attēlā no labās). Ja nebūtu ziedojumu, "Stiprini stipros" varones Esteres (26 gadi) ģimenei šis uzturs būtu jāgādā pašiem, savukārt Sārai (17) to apmaksā valsts, jo viņa ir paliatīvās aprūpes programmā. Dzeramo medicīnisko papilduzturu vajag daudziem, arī onkoloģijas pacientiem, kuri smagās slimības dēļ strauji zaudējuši svaru, cieš no ķīmijterapijas vai staru terapijas blaknēm, un ilgstoši guļošiem pacientiem, piemēram, pēc insulta. "Ziedot.lv" par ziedotāju naudu šī gada 10 mēnešos ir palīdzējis 330 reizes, gādājot šo papilduzturu par vairāk nekā 55 000 eiro. Vidēji 30 cilvēki ik mēnesi nespēj paši par to samaksāt mēnesī no 80 līdz pat 600 eiro (vidēji ap 168 eiro mēnesī). "Šie cilvēki fiziski spēj uzņemt uzturu un viņi var paši ēst, bet nevar uzņemt ēdienu pietiekoši," paskaidro "Ziedot.lv" pārstāve Inese Danga.Par to, ka ir nepieciešama valsts rīcība, lemjot par iespēju vismaz daļēji kompensēt pacientiem šīs pārtikas izmaksas, – iestājas Tiesībsargs, kurš iepriekš veica izpēti, izrunājot ārstu profesionālās organizācijas un "Ziedot.lv".