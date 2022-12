Mazas kurpītes par pieaugušo apavu cenu. Martas un viņas ģimenes stāsts

Mamma ar nožēlu atzīst, ka administratīvi teritoriālā reforma iecirtusi pamatīgus robus arī viņu ikdienā. Kādreiz turpat Kandavā Martai bijušas pieejamas ergoterapeita, fizioterapeita nodarbības, taču tagad tas viss ir tikai Tukumā. Ceļš tomēr gana tāls. Tas pats ar dienas centra pieejamību – divas reizes nedēļā pašvaldība nodrošina transportu uz dienas centru Tukumā, par ko Inga ir ļoti priecīga un pateicīga. Taču sociālais dienests solījis, ka arī Kandavā izveidos šādu dienas centru jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bet tas vēl nav īstenojies. Marta varot apmeklēt uz vietas esošo dienas centru. Bet tajā pulcējas pensionāri un tāpat jābūt klāt kādam no ģimenes. Inga norāda, ka tad jau zūd visa jēga – nedz viņa var izmantot sev kādu brīvbrīdi, nedz Marta atpūsties no mammas. Turklāt pensijas vecuma ļaudīm un jauniešiem tomēr ir citas intereses.



Kopumā jau Inga nesūdzas itin nemaz, taču visi šie šķietamie "sīkumi" veido ko lielāku – to, ka ģimenei faktiski nav iespēju atrast laiku pašiem sev, lai atgūtu enerģiju tālākām rūpēm par Martiņu. Ģimene novērtē vietējā sociālā dienesta atbalstu, taču gribētos pakalpojuma pieejamību nedaudz plašāku, vismaz to, kas bija pirms teritoriālās reformas. Līdzīgi esot ar valsts sniegto atbalstu. Martai ir 1. invaliditātes grupa, viņas asistents ir mamma – tātad ģimene saņem invaliditātes pensiju un atlīdzību par asistenta pienākumu veikšanu. Tētis saistībā ar Martas īpašo veselības stāvokli ir devies priekšlaicīgā vecuma pensijā, bet nedaudz arī strādā. Arī mamma strādā. Lai gan nevienu brīdi vecāki nečinkst, ka viņiem katastrofāli trūktu finanšu līdzekļu, tomēr sirdī smeldz, ka daudz kas no visādos normatīvajos aktos solītā viņiem iet secen.



Piemēram, ģimenei esot goda ģimenes karte, kuras noteikumi sola – 50 procentu atlaidi ceļa nodoklim. Nesen tētis veicis kārtējo auto tehnisko apskati, bet atlaide neesot piemērota. Marta ir sasniegusi pieauguša cilvēka vecumu, lai gan arī fiziskajā attīstībā joprojām ir meitene. Ikdienā liels palīgs mājās ir aktivitāšu krēsls, taču tas vairs Martai nepienākoties no valsts. Tāpat jaunietei ir vajadzīgi specializētie apavi.