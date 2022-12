Daļa cilvēku, kam nepieciešams aprūpētājs, piemaksā no sava budžeta, lai palīdzību būtu iespējams saņemt. "Tas nozīmē, ka arī aprūpētāji joprojām ir ļoti neaizsargāti. Mēs varbūt sarunājam kaimiņieni, kam mēs maksājam par to, ka pieskata mūsu tuvinieku, bet "uz papīra" izskatās, ka ģimenei palīdzība nav vajadzīga." Nereti ir tā, ka pašvaldība varbūt ir gatava piešķirt noteiktu pakalpojuma apjomu, bet nav cilvēku, kas par noteikto samaksu ir gatavi strādāt.



"Pārsvarā tā arī ir – lai jūs noturētu pašvaldības apmaksāto aprūpētāju, ir jāpiemaksā no savas kabatas, jo citādi tas cilvēks, aprūpētājs, nevar izdzīvot. Problēma ir tajā, ka bieži vien formāli, no Labklājības ministrijas (LM) pozīcijas skatoties dokumentus, pakalpojums ir nodrošināts, bet realitātē tas tā nedarbojas," uzsver Dimanta, paskaidrojot, ka cilvēkam joprojām ir jābūt ļoti trūcīgam, lai valsts vai pašvaldības nodrošināto palīdzību saņemtu.