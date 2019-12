Eliass pēc avārijas. Gandrīz Akvamens, bet bez 'čerepaškām' pagaidām – nekur

Kas notika 8. martā

Eliasa ģimene portāla "Delfi" redakcijā ierodas ar sabiedrisko transportu. Tāpat kā ejot pa ietvi, arī, kāpjot augšup pa ēkas kāpnēm, Eliasu no abām pusēm balsta māsa un mamma. Izskatās visnotaļ profesionāli, bet patiesībā Eliass, kā jau pusaudzis, stiepjas garumā un viņām ir arvien smagāk. Kad esam iesēdušies apspriežu zāles krēslos, Evija pasmejas. "Te ir daudz meiteņu," – šādu novērojumu Eliass tikko atklājis mammai.



Nelaime ar Eliasu notika 2011. gada 8. martā. Tobrīd viņš bija četrarpus gadus vecs bērndārznieks, kurš kopā ar savu māsu, astoņgadīgo Elizabeti, skolas autobusā devās mājup. Izkāpuši pārsimt metrus no mājām, viņi, kā pieklājas, aizgājuši autobusa aizmugurē. Izkāpšanas vietā mājas ceļa galā tētis viņus todien nesagaidīja. Viņi izmainījušies, jo nelaimīgā kārtā Evalds bija izskrējis no mājas bez mobilā telefona un devās tam pakaļ, lai piezvanītu bērniem un pajautātu, kas noticis, jo autobuss kavēja.



"Kā Elizabete teica: "Daudzas reizes paskatījāmies uz vienu un uz otru pusi." Eliasam galvā bija viena doma: ātrāk tētim izstāstīt, ko viņš dārziņā darījis. Tur bija notikusi vectētiņu balle un tika ēsta kūka. Eliass izrāvās no māsas rokas un aizskrēja pāri ceļam," daudz pārdomāto notikumu atstāsta Evija. Skrējienā puisēnu notrieca pretējā virzienā braucoša pelēka mašīna. Tajā sēdošie cilvēki steidza paspēt pie ārstiem. "Viņš saskrējās ar mašīnu un uzmeta gaisā kūleni," nosaka Eliasa mamma.