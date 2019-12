Ilgi gaidīts bērns – negaidīta diagnoze

"Kirils bija ilgi gaidīts bērns. Pirms dzemdībām nedēļu gulēju Paula Stradiņa slimnīcā. Dzemdībās piedalījās arī vīrs. Tās uztvērām atbildīgi, gatavojāmies, pat apmeklējām elpošanas kursus Dzemdību namā Miera ielā. Grūtniecība bija normāla, visi rādītāji normā. Jā, varbūt Kirils bija nedaudz lielāks, taču arī viņa tēvs nav nekāds mazais, tādēļ nebija nekādu bažu," atminas Jūlija.



Dzemdības sākās priekšlaicīgi. "Lai dēls nāktu pasaulē, man veica stimulāciju. Detaļās neieslīgšu, bet sanāca tā, ka viņam konstatēja skābekļa badu. Mūs ielika reanimācijā, bet pēc tam braucām uz bērnu slimnīcu Juglā. Ārsti brīdināja: "Iespējams, viņš nestaigās un nerunās." Slimnīcās pavadījām gandrīz mēnesi," atceras Kirila mamma.



"Mediķi bija labi un saprotoši. Ārste man teica: "Neieciklējies, tu vari dzemdēt veselu un pazudināt, ar viņu nestrādājot, bet iespējams dzemdēt slimu un viņu izvilkt." Ar šiem vārdiem arī dzīvoju, strādāju ar Kirilu, bet galvā visu laiku skanēja: "Svarīgākais, lai viņš sāk staigāt, galvenais, lai sāk staigāt." Un viņš sāka! Protams, sekoju līdzi viņa uzvedībai un ievēroju dīvainības: pusotra gada vecumā, kad bija iemācījies staigāt, viņš varēja vienkārši piecelties un stiklainām acīm visu laiku iet uz priekšu. Varēju saukt neskaitāmas reizes, bet viņš neatsaucās. Vai arī – vedu ratiņos, bet viņš sēž un nekādi nereaģē uz apkārtējo pasauli."



Tā kā nekādas diagnozes tad vēl nebija, Kirils sāka iet parastā bērnudārzā. Pierašana pie jaunās vietas un vides bija ļoti smaga. Divstāvu gultas viņš neatzina, atteicās tādās gulēt, aizmiga uz paklājiņa. "Kad Kirušam bija divarpus gadiņi, sākām iet grupā, kur darbojas pēc Montesori sistēmas. Tad mūs nosūtīja pie neirologa, kas pateica, ka nekāds speciālais dārziņš nav nepieciešams, bet būtu jēga pāriet uz logopēdisko. Kirils tobrīd runāja ļoti maz un slikti. Pēc tam mūs nosūtīja pie defektologa, vēlāk – pie psihologa. Kur tik mēs neesam bijuši," atminas Jūlija.



Ritēja laiks. Kirilam sākās problēmas ar ēdienu. Kamēr vēl bija mazs, puisēns ēda putras, sautētu vistu, dārzeņus, zupas. Taču tad sāka noslēgties, iegrimt savā pasaulē, līdz ar to saruka arī to produktu saraksts, kurus Kirils ēda. Bija periods, kad zēns pārtika tikai no banāniem, baltmaizes un jogurta. Pusgadu vēlāk Kirilu tomēr pārcēla uz speciālo bērnudārzu, taču arī tas neatrisināja problēmu – grupiņā bija 12 bērni. Atklājās vēl kāda Kirila īpatnība – bailes no trokšņa un lielāka skaita cilvēku.



Kad Kirilam bija apmēram trīs gadi, psihologs pirmo reizi noteica diagnozi: iespējams, zēnam ir autisma pazīmes. Sākās koriģējošā ārstēšana stacionārā. Vairākus mēnešus reizi nedēļā ar bērnu mājās strādāja psihologs, divreiz nedēļā – logopēds un citi speciālisti. Zēnam veica masāžas, viņš apmeklēja nodarbības sīkās motorikas attīstīšanai.



"Tagad sabiedrība ir daudz pretimnākošāka, tolerantāka. Ir daudz informācijas par autismu. Pirms 13 gadiem tādu nevarēja atrast. Sāku meklēt internetā, atradu dažas mājaslapas, palasīju. Un man kļuva slikti. Bija nepieciešams laiks, lai to pieņemtu. Toreiz izvirzīju sev mērķi – atrast vēl vismaz vienu tādu mammu, lai saprastu, kā ar to dzīvot, ko iesākt. Par laimi, toreiz atradu arī psiholoģi Olgu Medvedevu, viņai varu pateikties par to, ka Kirils sāka attīstīties," stāsta Jūlija.