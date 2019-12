Kā Siāmas dvīņi. Alisas ģimene zina dzīvības un nāves slieksni

Oktobrī sintegrāfijas laikā Gaiļezera slimnīcā ārsts pasauca Irinu. "Viņš parādīja aprīļa attēlu, kurā neiroblastoma bija labi saskatāma, un nupat uzņemto. Viss tīrs. Tā notiek ļoti reti. Gluži vai brīnums. Izrādījās, audzējs ir savilcies un pārvērties par rētu. Vēlāk biopsijā uzzinājām, ka vēža šūnas vairs nav aktīvas."



Gada laikā mazulīte pārcieta astoņus ķīmijterapijas kursus. "Mūsu režīms bija trīs nedēļas onkoloģijas nodaļā, viena nedēļa mājās. Pavadījām bērniņus, kas izārstējās un brauca mājās. Atvadījāmies no tiem, kas neuzveica savu slimību, – viņi vienmēr paliks mūsu sirdīs. Kad tavs bērns slimo, pasaule satumst kā blāva spuldzīte. Tu iededz savu sveci, kas apgaismo tikai to, kas ir līdzās, tikai to, kas tev svarīgs, tikai to, kas ir tavs. Bet pasaule satumst tikai tev, citiem ne. Viņi nezina, cik ļoti tu vēlies pasargāt šo savu gaismu."



2016. gada 14. martā Alisu beidzot izrakstīja no slimnīcas. "Sākumā neticējām, ka esam palaisti mājās. Tā priecājāmies, bet nebija laika atslābt, bija jāstiprina imunitāte un tūlīt jāsāk rehabilitācija."