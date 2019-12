Pienāca obligātās apmācības laiks. Tuvākā speciālā skola ir Jumpravā, un ģimene saprata, ka viņu spēkos nebūs meitu turp izvadāt, turklāt lauku ceļi ir neizbraucami un mašīna jebkuru brīdi var palikt uz ceļa. Taču dzīve bija viņiem labvēlīga. Tieši tobrīd no Rīgas radiem pienāca ziņa, ka ir atbrīvojies dzīvoklis, kurā jaunā ģimene var iet un dzīvot.



"Toreiz sapratu, ka ir ļoti būtiski kaut ko sākt izglītības ziņā, bet laukos tas nav iespējams. Sapratu, ka es viena fiziski nevarēšu Anci izvadāt, tad man būtu jālūdz visiem citiem. Un mēs pieņēmām lēmumu pārcelties uz Rīgu. Nu jau te esam piecus gadus," stāsta Agnese. "Es vienmēr esmu teikusi – nebaidies no jaunā, ja esi izdomājis, tad dari, jo viss pārējais pats no sevis kaut kā sakārtojas, vismaz man tā ir. Sākums Rīgā bija ļoti grūts. Ne mums bija bērnudārza, nekā..."



Mamma nolēmusi nedarīt kā citi – bērnudārzam pieteikties internetā, bet gan tikties ar kādu atbildīgo klātienē. "Es vienmēr saku – lietas jākārto aci pret aci, izrunājot situāciju, lai var redzēt to izmisumu, kas tevī ir. Izglītības centrā izstāstīju, ka mēs tikko no laukiem, bērns ir ar īpašām vajadzībām, pašiem darba jautājumi jāsakārto, ka mums vienkārši ļoti vajag vietu dārziņā. Darbiniece sacīja, ka esmu pareizi darījusi, atnākot uz tikšanos, un paziņoja, ka tikko mūsu rajonā tika atvērta jauna grupiņa, ka mēs pēc diviem mēnešiem varam iet," stāsta Agnese.