Stiprini stipros! DELFI aicina atbalstīt ģimenes, kurās aug ilgstoši aprūpējams bērns

Ģimenēm, kurās aug smagi slims bērns, nepieciešams ne tikai materiāls atbalsts, bet arī sabiedrības izpratne – ne "smalkjūtīga" novēršanās un noraidoša reakcija, izliekoties, ka problēma, ja to neredz, neeksistē, bet pieņemoša un iekļaujoša attieksme. Tāpēc šogad projektu papildina arī raidījuma ""Viņa" skaidro" īpašā "Stiprini stipros" interviju sērija – sarunas ar četru bērnu vecākiem, kuri piekrita pastāstīt, ko ikdienā nozīmē dzīve ar ilgstoši aprūpējamu atvasi, atklājot gan problēmas un tumšos brīžus, gan emocijas un sajūtas, kas dod spēku turpināt cīņu.



Projekta gaitā savu stāstu atklās Kristīne Zadovska, kuras meitai ir 21. hromosomas trisomija, Mārtiņš Naudžuns, kura pusaugu dēls Ričards pārvietojas ratiņkrēslā, ir aprūpējams un "barojams ar karotīti", Inta un Roberts Krugļikovi, kuru meitai Karlai ir reta iedzimta slimība, un Kristīne Konceviča, kura vairs nekautrējas ar savu īpašo bērnu – septiņus gadus veco dēlu Edgaru – iziet sabiedrībā un likt bildes sociālajos tīklos.



"DELFI kā Latvijā vadošā medija misija ir ne tikai atspoguļot notikumus, bet arī rosināt lasītāju iesaisti svarīgos procesos. Mēs vēlamies runāt par to, kas ir svarīgi, un motivēt cilvēkus pašus mainīt valsti, kurā viņi dzīvo. "Stiprini stipros" nav viegls projekts. It īpaši projekta žurnālistiem, kuriem savām acīm jāredz šīs pasaules netaisnīgums un par to jāstāsta pārējiem. Projekta stāsti nevar atstāt vienaldzīgu nevienu, un es ceru, ka tie ļaus vismaz dažām ģimenēm jauno gadu sagaidīt mazliet labākā atmosfērā un, pats galvenais, ar sajūtu, ka viņi ir sadzirdēti.