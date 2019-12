Tagad galvenais, lai nesāpētu. 17 pārbaudījumu gadi kopā ar Gundegu

"Es daru to, ko es varu, un to, kas ir vajadzīgs Gundegai. Galvenais ir – lai viņa jūtas labi," tā saka Inguna.

"Es daru to, ko es varu, un to, kas ir vajadzīgs Gundegai. Galvenais ir – lai viņa jūtas labi," tā saka Inguna. "Šobrīd mūsu mērķis ir nodrošināt dzīvi bez sāpēm, jā, tā ir paliatīvā aprūpe." Kā to izdosies piepildīt pēc nākamā gada 16. marta, kad būs Gundegas 18. dzimšanas diena, pagaidām nav skaidrs. Pieejamā palīdzība tad saruks.



Tiesa, arī šobrīd ar to atbalstu, kas pieejams no valsts puses, tik smagi slimiem bērniem nav iespējams nodrošināt pamatvajadzības. Piemēram, Gundegai valsts neapmaksā ne tikai vairākas zāles, bet arī nepieciešamo medicīnisko pārtiku par vairākiem simtiem eiro mēnesī.