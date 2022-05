Z paaudze - kas viņi īsti ir un ko grib?

Arī, veidojot šo rakstu, autorēm bija daudz diskusiju par to, ar ko paaudze Z izceļas sabiedrībā. Tā varētu būt personība un pieeja dzīvei, kas ir atšķirīga no citām paaudzēm. Solidaritāte, individuālisms un zinātkāre ir tas, kas raksturo paaudzes Z dzīves taktiku, liecina The Annie E. Casey Foundation publicētais raksts. Tajā arī uzsvērts, ka paaudze Z ir vienota un toleranta pret visiem cilvēkiem. Tuvāko gadu laikā šī paaudze būs lielākā daļa no balsotājiem un tiek prognozēts, ka notiks lielas izmaiņas varas iekārtā.



Vēl viens liels faktors paaudzes Z prasmju attīstībā ir šaubas un nepārliecinātība par sevi. Jaunieši bieži aizdomājas par to, ka viņi nespēj kaut ko sasniegt, jo trūkst pārliecības par sevi un zūd motivācija. Atzinība no vecākām paaudzēm, pēc pašu paaudzes Z pārstāvju domām, ir niecīga, vai tā parādās tikai tad, kad tas ir izdevīgi, liecina The Annie E. Casey Foundation citētie pētījumi.



Lai sasniegtu iecerētos mērķus un gūtu atzinību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājs Kārlis Klišāns jauniešus mudina darboties un pierādīt sevi. "Katra paaudze ir mēģinājusi atšķirties no iepriekšējās un neguvusi atzinību. Tikai darbs un savu ideju realizācija un apliecināšana novedīs pie pašpietiekamības sajūtas un atzinības," viņš norāda.