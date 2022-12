Cecīļu dabas taka atrodas Amatas novada Ieriķos pie “Lejas Cecīļu” mājām – aptuveni kilometra attālumā no kafejnīcas, degvielas uzpildes stacijas un Tūrisma informācijas centra. 1,4 km garā taka ir marķēta, turklāt to var apmeklēt arī pēc tumsas iestāšanās, jo tā tiek izgaismota. Šajā maršrutā var iepazīt neskartu dabas ainavu – Dančupītes kanjonu, mazmazītiņu ūdenskritumu, 10 m augsto Cecīļu iezi, ko var redzēt no Kumadas upes labā krasta, Cecīļu priedi, kas atzīta par dižkoku, iespaidīgu akmeni, kas atrodas Kumadas satekā ar Amatu u.c. objektus.