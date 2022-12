Katrs no mums noteikti ir nonācis situācijā, kad grūti izlemt – doties uz mežu pēc dabas veltēm vai tomēr uz tuvāko saimniecības preču veikalu pēc kaut kā mākslīga. Lai gan mākslīgajiem materiāliem ir savi plusi, ne vienmēr tie attaisno cerības. Izvēloties mākslīgos materiālus, būtiski ir pievērst uzmanību to kvalitātei. Nevajadzētu tērēt naudu par nekvalitatīviem materiāliem, kas burtiski ož pēc plastmasas. Tāpat arī jābūt ļoti uzmanīgiem, izvēloties mākslīgo Ziemassvētku egli. Jāņem vērā, ka kvalitatīva mākslīgā egle būs dārga, taču tā ne tikai ilgi kalpos, bet arī labi izskatīsies – gluži kā īsta egle. Atšķirība no dabiskās egles nebūs redzama, bet jūtama, to aptaustot. Savukārt, ja ir vēlme izmantot dabiskos materiālus, mežs nav vienīgā vieta, kur doties tos meklēt. Arī jūrmalā un ezermalā iespējams atrast dažādus dārgumus – niedres, izskalotus kokus, akmeņus, gliemežvākus un citus noderīgus niekus.



"Man pašai ļoti patīk dabīgi materiāli. Labprāt arī dodos uz mežu un pati tos vācu – gan pelēkās sūnas, gan skujas. Man patīk arī kaltēti dabīgie materiāli, kas arī, starp citu, ir viena no šī brīža aktualitātēm. Savukārt, ja tiek izmantoti mākslīgie materiāli, tiem ir jābūt kvalitatīviem. Kvalitāte ir pats, pats būtiskākais. Protams, ar mākslīgajiem materiāliem arī ir vieglāk strādāt. Piemēram, vasarā, dekorējot kāzas vai kādu pasākumu, nav jāuztraucas, ka viss novītīs. Katrā ziņā svarīgi ir atrast materiālus, ar kuriem pašam vislabāk patīk strādāt. Ja jāizvēlas starp dabisko un mākslīgo, manuprāt, svarīgākais ir atrast līdzsvaru," stāsta Ieva.