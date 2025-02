Viļņa ar vērienu pošas savam aukstās zupas festivālam

Pašā pavasara izskaņā, 31. maijā, Viļņā jau trešo reizi norisināsies Rozā zupas festivāls, godinot vienu no ikoniskākajiem Lietuvas ēdieniem – šaltibarščiai, latviešiem labi zināmo aukstās biešu zupas lietuviešu radinieci. Aizraujošais gastronomijas un kultūras notikums apvienos virkni vietējo uzņēmumu un kultūrtelpu un, protams, plašu apmeklētāju loku, lai kopā pavadītu līksmu, garšīgam ēdienam veltītu dienu, kuras galvenā krāsa būs rozā, vēsta "Go Vilnius".

Rozā zupas festivāls Viļņā ar katru gadu pulcē arvien vairāk apmeklētāju: pērn to apmeklēja vairāk nekā 42 000 viesu, kas ir par 27 000 vairāk nekā gadu iepriekš, tai skaitā ciemiņi no ārzemēm – arī no Latvijas. Un tas nav pārsteigums – aukstā biešu zupa ir arī viens no latviešu iecienītākajiem vasaras ēdieniem. Kā skaidro "Go Vilnius" tūrisma nodaļas vadītāja Vilma Daubariene, Rozā zupas festivāls sniedz unikālu iespēju apmeklētājiem no Latvijas izpētīt un salīdzināt dažādas iemīļotās aukstās biešu zupas variācijas, baudot dzīvīgo festivāla atmosfēru.