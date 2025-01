Ne vien neērti, bet arī bīstami. Vietas, kur nevajadzētu novietot karstā gaisa cepamkatlu

Nu, re, gaisa cepamkatls jeb "Air fryer" iegādāts. Kad tas izsaiņots no iepakojuma, pirms sākt lietot, ir svarīgi zināt, kur to virtuvē novietot – vai, precīzāk, kur to nevajadzētu likt. Nepareiza vietas izvēle virtuvē var ne tikai apgrūtināt ēdiena gatavošanas procesu, bet arī radīt drošības riskus, uzsver eksperti.