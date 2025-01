"Nulle grādu" – kokteiļi mājas ballītei, lai apreibtu no prieka, nevis alkohola

Vienmēr gatavs sēsties pie stūres, iespēja nogaršot dažādus kokteiļus vienā vakarā, nebaidoties par "sajaukšanu", nekādu galvassāpju nākamajā dienā – iemeslu, kāpēc izvēlēties bezalkoholiskus dzērienus, ir gana daudz. Visā pasaulē augot veselīga dzīvesveida popularitātei, arī alkoholiskie dzērieni ar samazinātu alkohola saturu, it īpaši vīni un dzirkstošie vīni, kā arī dažādu alkoholisko dzērienu bezalkoholiskās alternatīvas kļūst par arvien pieprasītāku izvēli.

Sadalīts molekulās un atkal sajaukts vienā veselā

"Ja iepriekšējos desmit gadus 98 procenti mana darba bija saistīti ar alkoholu, ar vīniem, šobrīd jūtu, cik ļoti ir pieaugusi bezalkoholisko jeb dealkoholizēto dzērienu nozīme. To būtiski veicināja Covid-19, jo pandēmijas laikā daudziem bija aizliegts lietot alkoholu, kas nav savietojams ar dažādiem medikamentiem. Tomēr cilvēki kopumā ir pārvērtējuši savus paradumus un piekopj daudz veselīgāku dzīvesveidu. Piemēram, alkoholā ir ļoti daudz kaloriju, tāpēc bezalkoholiskās alternatīvas ir aktuālas tiem, kuri vēlas saglabāt veselīgu svaru. Ja parastā vīna glāzē ir ap 140–170 kaloriju, tad bezalkoholiskajā – tikai ap 30 kalorijām. Protams, tiklīdz ir pieprasījums, aug arī piedāvājums, un es pat teiktu, ka bezalkoholisko dzērienu kategorijā šobrīd piedāvājums gandrīz vai izvirzās priekšplānā," stāsta "Rimi" vīnzinis Mārcis Mitrevics.

Viņš atklāj – ražotāji rūpīgi slēpj stipro dzērienu alternatīvu izejvielas un ražošanas tehnoloģiju. Toties bezalkoholiskais vīns tiek ražots no laba vīna, tāpēc teju vai katram vīndarim ir iespēja radīt savu bezalkoholiskā vīna versiju. "Ir divu veidu bezalkoholiskā vīna dzērienu: vīns, no kura atdalīts alkohols, un vīna dzērieni, kas tiek ražoti no vīnogu sulas vai koncentrāta. Lai saražotu labu bezalkoholisko vīnu, tā pamatā ir jābūt labam alkoholiskam vīnam – labākam par vidējo, jo, vīnu dealkoholizējot, neizbēgami zudīs daļa smaržas un garšas," stāsta vīnzinis.