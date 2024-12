Svētki lielai daļai svinētāju asociējas ar kūkas baudīšanu, un daudzi nemaz nevēlas atteikties no šīs privilēģijas, tomēr ir daļa arī tādu, kuriem saldumi neko neizsaka. Lai apdalītajiem nenāktos samierināties vien ar speķa pīrādziņiem, pagatavo sāļo kūku, kas būs īsta svētlaime ņiprāku ēdienu cienītājiem.

Ne tikai tiem, kam saldumi neiet pie dūšas, bet arī kārumniekiem sāļās kūkas un tortes būs patīkams jaunatklājums, ja līdz šim nekas tāds vēl nav mēģināts. Un nemaz nevajag baidīties no vārdu salikuma ''sāļā kūka'', jo gala rezultāts tiešām ir ļoti baudāms. Tā var būt kūka ar trauslu smilšu mīklas pamatni, sulīga siera kūka vai torte, kas veidota no tostermaizēm. Kreptīgs troņa numurs sanāks, ja pagatavosi baltkrievu tradicionālo kāzu kūku no vistu aknu plācenīšiem, bet pieticīgākā variantā neliks vilties arī kraukšķīgā kartupeļu kūka.