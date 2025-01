Biešu zupa atslodzei: 18 receptes un knifiņi labākai garšai

Biešu zupa priecē ne vien ar košo krāsu, bet arī ar piesātinātu aromātu un patīkamu garšu – it īpaši, pasniegta ar karoti skāba krējuma, kapātiem lociņiem un rupjmaizes šķēli. Turklāt to var pagatavot gan ar gaļu, gan bez tās, lai atpūtinātu vēderu pēc brangākas izēšanās.

Biešu zupa ir ātri un vienkārši pagatavojama no visiem pieejamām sastāvdaļām, pielāgojot to katra ēdāja gaumei: tiem, kas ietur atslodzi, piemērota ir maiga biešu zupa bez gaļas – gluži kā skolas ēdnīcā, kāds vēlas baudīt tumīgu biešu virumu ar kūpinātām ribiņām, vēl kādam iet pie dūšas biešu zupīte ar sulīgām gaļas frikadelēm. Atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko recepti un pagatavot to, iepriekš iegaumējot pāris noderīgus padomus, lai šoreiz zupa izdotos īpaši garda.

Lūk, pāris knifiņi, kā uzlabot jebkuras biešu zupas garšu:

jau iepriekš sarīvē vai caur spiedi izspied pāris daiviņas ķiploka un iemaisi zupā, tiklīdz tā ir gatava un uguns nogriezta ;

biešu zupu var gatavot gan uz gaļas buljona bāzes (kā pagatavot izcili gardu buljonu, skaidrojām šajā rakstā), gan izmantojot malto gaļu, kūpinātas ribiņas, gaļas konservus vai vārīšanas beigās pievienojot zupai gaļas frikadeles;

maigu biešu zupu, gluži kā bērnībā, var pagatavot arī bez kripatiņas gaļas, tikai šai gadījumā dārzeņus būtu noteikti ieteicams apcept, lai zupas garša būtu piesātinātāka . Sātīgumu veģetārajai biešu zupai piešķirs kartupeļi, putraimi vai pupiņas;

ja vēlies zupu iebiezināt, vari izmantot saujiņu miežu putraimu, noskalotas grūbas vai karoti iepriekš izkarsētu miltu, ko pirms pievienošanas zupai iemaisa nelielā ūdens daudzumā, lai izvairītos no mīklas kunkuļiem;

patīkamu tumīgumu biešu zupai piešķirs arī atsevišķi novārīts un sastampāts kartupelis. Uz pusēm vai ceturtdaļās sagrieztus, nevārītus kartupeļus var pievienot zupai arī vārīšanas gaitā. Atceries, ka skābinātājus – etiķi, citronu sulu, tomātu pastu, kečupu vai tomātus – pievieno zupai tikai tad, kad tupeņi ir gatavi un sastampāti, pretējā gadījumā skābes ietekmē kartupeļi var neizvārīties;

biešu zupas skābināšanai lieliski noder arī gurķu marināde vai sālījums , tādēļ, kad burciņa ir izēsta, nelej šķidrumu ārā, bet pietaupi zupas gatavošanai;

lielisku aromātu un krāsu biešu zupa iegūst, ja tai pievieno sarīvētas vai salmiņos sagrieztas, nevārītas bietes, kas iepriekš apceptas nelielā daudzumā eļļas ar ķimenēm, tomātu pastu un pāris ēdamkarotēm citronu sulas.

kapātus zaļumus pievieno zupai nevis vārīšanas laikā, bet katra ēdāja šķīvī – šādi tie nezaudēs ne skaisto, košo krāsu, ne izteikto aromātu;

biešu zupa tradicionāli tiek pasniegta ar skābu krējumu, bet var uzlabot krējuma garšu, pievienojot tam pāris caur spiedi izspiestas ķiploka daiviņas, nedaudz citronu sulas un ļoti sīki sakapātus zaļumus.



Iedvesmai piedāvājam 18 biešu zupu receptes no "Tasty" bagātīgajiem apcirkņiem.

Lai labi garšo!

Bioloģiskā biešu zupa

Foto: D. Rukšāne

Dace Rukšāne, rakstniece, kampaņas BioLoģiski zupu izaicinājumā pagatavoja varen sātīgu bioloģisko biešu zupiņu. Dace piebilst, ka ar šādu zupas daudzumu četri cilvēki var mieloties divas dienas pēc kārtas.

Biešu zupa ar tītara gaļu

Foto: Privātais arhīvs

Garda biešu zupa, kas pagatavota no tītara gaļas. Tasty.lv "Zupu konkursam" to iesūtījusi lasītāja Evija. Viņas ģimene to ļoti iecienījusi izteiktās un vienreizējās garšas dēļ.

Gardā biešu zupa ar skābiem kāpostiem

Foto: Shutterstock

Gardā biešu zupa ar skābiem kāpostiem gariem ziemas vakariem.

Ātrā biešu zupa ar frikadelēm

Foto: Shutterstock

Biešu zupa ar frikadelēm – ātri pagatavojamai un sildošai maltītei.

Biešu zupa ar frikadelēm

Foto: Shutterstock

Biešu zupa ar frikadelēm sātīgām pusdienām.

Biešu zupa ar sviestā ceptiem dārzeņiem

Foto: Shutterstock

Vienkārši pagatavojama, bet ļoti garda biešu zupa.

Ļoti ātri pagatavojama biešu zupa sliņķu gaumē

Foto: J.Roze

Šī tiešām ir ļoti ātri pagatavojama, bet tāpēc ne mazāk garda biešu zupa. Protams, ir daudz izdevīgāk pirkt svaigas bietes, bet to pagatavošana prasa samērā daudz laika, tādēļ reizēm nav grēks ļaut vaļu slinkumam un aiztaupīt sev produktu sagatavošanas darbus.

Sarkano bietīšu - dārzeņu zupa

Foto: Shutterstock

Vieglai maltītei sarkano bietīšu - dārzeņu zupa.

Biešu zupa ar ķiplokiem

Foto: Shutterstock

Vienkārši pagatavojama biešu zupa ar ķiplokiem.

Grētas iecienītā biešu zupa

Foto: I. Kalniņa

Bloga letpetitpot.lv autore Inga Kalniņa piedalījās BioLoģiski! zupu izaicinājumā, gatavojot savas mazās meitas Grētas mīļāko zupu - biešu zupu.

Kreptīga biešu-skābētu kāpostu zupa ar malto gaļu

Foto: Shutterstock

Garda biešu zupa ar maltu gaļu un skābētiem kāpostiem – kreptīga un īsteni sātīga.

Biešu zupa ar sēnēm un pupiņām

Foto: Shutterstock

Vienkārši un ātri pagatavojama biešu zupa ar sēnēm un pupiņām.

Gavēņa biešu zupa ar sālītiem gurķiem un putraimiem

Foto: Shutterstock

Sātīga biešu zupa bez gaļas, bet ar sāļu gurķi un miežu putraimiem.

Tomātu un biešu biezzupa

Foto: Vida Press

Tomātu un sarkano biešu biezzupa ir ne tikai ļoti garšīga, tās košā un izteiksmīgā krāsa arī uzlabos garastāvokli. Protams, vislabāk zupa garšo, gatavota no pašu audzētiem tomātiem to sezonā, tomēr arī tagad, kad aiz loga ziema, to var pagatavot - izmantojot savā sulā konservētus tomātus. Izbaudi!

Ātrā biešu zupa ar vistas girosu

Foto: Shutterstock

Biešu zupa ar vārītu bieti un vistas girosu, ja vārīta biete jau ledusskapī tad zupa pēc 20 minūtēm jau galdā.

Biešu zupa ar apceptām bietēm

Foto: Shutterstock

Vienkāršā biešu zupa ar apceptām bietēm ikdienas maltītei.

Biešu zupa ar svaigu kāpostu

Foto: Shutterstock

Biešu zupa ar svaigu kāpostu un cūkgaļas lāpstiņu ģimenes vakariņu galdam.

Biešu zupa ar skābajiem kāpostiem

Zupu latviešu virtuvē ir tiešām daudz. Tās lielākoties ir veģetāras – ar saknēm, dārzeņiem, graudaugiem un pākšaugiem. Latviešiem cieņā ir arī meža sēņu zupas, bet tie, kuri atrodas tuvāk ūdeņiem – jau izsenis visbiežāk gatavojuši zivju zupas daudzās dažādās versijās. To vidū arī visai neparastas receptes, piemēram, zivju zupu ar pienu, klimpām vai siļķi.

