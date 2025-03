Lielais gavēnis: noderīga recepšu kolekcija, kas palīdzēs sagaidīt Lieldienas

Kaut gan gavēnis tradicionāli ir pārdomu un sevis sakārtošanas laiks, novērojumi liecina, ka mūsdienās liela daļa cilvēku vairākas nedēļas pirms Lieldienām nolemj izslēgt no ēdienkartes gaļu, pienu, olas, saldumus, alkoholu vai citus produktu ne tik daudz reliģisku apsvērumu dēļ, kā vēloties līdz pirmajām siltajām pavasara dienām atvadīties no pāris liekiem kilogramiem un attīrīt organismu. Un kāpēc gan ne?

Nevajadzētu ieslīgt pārmērībās, gavēņa laikā uzsākot dramatisku badošanos, pārtiekot vien no maizes un ūdens. Pietiks, ja izslēgsi no ēdienkartes gaļu, ātrās uzkodas, alkoholu vai ko citu, kā ierobežošana nāks par labu tavai veselībai un pašsajūtai. Lai saglabātu veselīgu ādas, matu un nagu stāvokli, kas pēc nogurdinošā ziemas perioda ir īpaši svarīgi, arī gavēņa laikā vajadzētu vismaz reizi nedēļā iekļaut ēdienkartē zivis – piemēram, piektdienās, kā to dara katoļi.