Pat ja brīžiem šķiet, ka iekšējais Grinčs aug augumā un šogad Ziemassvētkos negribas neko, ir vērts to sapurināt, atmaigt un ļauties dāvināšanas priekiem. Protams, vienmēr dāvanas var nopirkt jau gatavas, bet paša rūpētai būs pavisam cita vērtība – jo īpaši, ja tā pagatavota mājas virtuves siltumā. Un, lūdzu, iztiksim bez piparkūkām, neesi tas ciemiņš! Pašgatavotām dāvanām turklāt nav jābūt sarežģītām, ar neskaitāmām sastāvdaļām un dārgiem produktiem – vienkāršus kārumus var pasniegt neaizmirstami, piedomājot pie glīta noformējuma.

Pirms jebkuras apēdamās dāvanas gatavošanas silts ieteikums laikus sagatavoties, lai viss nepieciešamais būtu pa rokai, sastāvdaļas sasvērtas un sagatavotas, virtuves piederumi nolikt ierindā un padomāts arī par glītu saiņojamo materiālu. Atceries, ka vienmēr vari pielāgot savām vajadzībām saldo un sāļo gardumu receptes – no neskaitāmu garšvielu saraksta nebūtiskākās izņemt, lai nav speciāli jāmeklē vairākos veikalos iztrūkstošais. Nereti tāda ir dārgā vaniļas pāksts vai esence, ko var aizvietot ar vaniļas cukuru.

Viena no vienkāršākajām lietām, ko pagatavot, ir trifeles un apaļās mīkstās konfektes – atliek vien sajaukt visas nepieciešamās sastāvdaļas, izvirpināt kakao putekļos, kokosriekstu skaidiņās vai riekstos, un garšīgs našķis gatavs! Tāpat vienmēr var izcept nesarežģītus cepumiņus no smilšu mīklas, kam uzsmērēts ievārījums no vasaras krājumiem. Vai radoši izpausties ar kausētu šokolādi, krāsainiem cukurgraudiem un kādu silikona formiņu.