Justs Sirmais atzīst – ēdiena gatavošana iet rokrokā ar to, cik daudz laika viņam ir, un pēdējā laikā arvien vairāk – arī ar produktu uzturvērtību. "Gribas labāk ēst, jo sportoju," saka Justs. "Gatavoju no tā, ko no laukiem atvedu. Vai arī ēdu mammas taisīto "vīriešu zapti", un tad pielāgoju to, kas ir ledusskapī. Radiem un draugiem diezgan reti gatavoju, ja nu vienīgi māsai un brālim tā ātri skrējienā. Vai arī brokastis pēc kādas ballītes vai ģimenes pasākuma, vai, tieši otrādi, – nelielas uzkodas pirms došanās uz kādu pasākumu."