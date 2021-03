Brauciens uz Bolderāju ir īsts piedzīvojums – pastaiga gar jūru un karsts kebabs rokās ir daļa no tā. Daudzi gatavi gaidīt rindā, lai Stūrmaņu ielā 29 tiktu pie ķiplokaina lavaša vai hačapuri ar staipīgu siera pildījumu, un tādi vārdi kā "kalorijas un baltie milti" pazūd no apziņas – tos aizslauka pasakainā smarža. Kopš 2013. gada tur atrodas "Gvatar" maizes ceptuve, ko apmeklētāji sauc vienkārši par Bolderājas kebabnīcu, jo visbiežāk pasūta tieši kebabus. Ēstuves saimnieks Asifs Ibragimovs no pilsētas centra atbraucis tik izsalcis, ka maizīti ar gaļu, kāpostiem, tomātiem un mērci piepilda pats. Aiz letes pavadīti daudzi gadi, gatavojot ēdienu pēc mammas izstrādātajām receptēm, un viņš uzskata, ka dzīvo labākajā Rīgas rajonā.

Šajā rakstā uzzināsi:



kā radās populārā ēstuve;

kas saimnieko Bolderājas kebabnīcā;

kāpēc ļaudis tā iecienījuši šo vietu.

Daudzi Bolderājas kebabnīcu iecienījuši garšīgās maizes dēļ, taču arī tur izmantotais siers ir pelnījis atsevišķu rindkopu – "Gvatar" gatavo siera miksli, kur 50% ir paštaisīta brinza, 25% Krievijas un 25% Holandes siers. "Katru trešdienu mums atved simt litrus govs piena, lejam to kazanā un pievienojam īpašu maisījumu, kas pienu pārvērš tādā kā želejā. Nolejam sūkalas, želejveida masu liekam maisos un nospiežam lieko šķidrumu. Pievienojam sāli, un pēc divām trim dienām brinza gatava!" atklāj Asifs. Lai iegūtu ļoti sāļu sieru, būtu jāgaida divas nedēļas.

Piedāvājumā ir trīs mērces – ķiploku majonēze, paštaisīta adžika un kečups. Asifs iesaka vienmēr izvēlēties aso kebabu, kur maizītē ieziež karoti adžikas: "Nevajag baidīties, gatavojam ļoti maigu adžiku, arī tie, kas nav pieraduši pie asiem ēdieniem, varēs ieēst kebabu. Sastāvā ir kāposti, tomāti un burkāni, ko izmaļam caur gaļasmašīnu, un pieliekam garšvielas, neteikšu gan, kādas, tas ir mammas noslēpums."